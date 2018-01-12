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  4. 12 Ocak 2018 21:42

Çavuşoğlu: Türkiye ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Türkiye için yaptığı seyahat uyarısını çok sert ifadelerle eleştirirken "Türkiye, ABD'den daha az güvenli bir ülke değildir. Hatta Türkiye, ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir" dedi.

Çavuşoğlu: Türkiye ABD'den çok daha güvenli bir ülkedir
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ABD'nin Los Angeles şehrinde Başkonsolos Kemal Arıkan'ın öldürüldüğü yere çelenk bıraktıktan sonra gazetecilerin ABD'nin seyahat uyarısıyla ilgili soruları cevaplayan Bakan Çavuşoğlu, "Önceden vize sorunu vardı. Onu aştık. Tillerson ile bölgesel konuları konuşuyoruz. Vize süreci, seyahat uyarısı gibi son derece gereksiz tavırlarlarla uğraşmamamız gerekiyor" şeklinde konuştu. 

'ABD'DEKİ SALDIRILARA BAKTIĞIMIZDA TÜRKİYE DAHA GÜVENLİ'

Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli bir ülke olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "ABD'deki saldırılara baktığımızda Türkiye'nin ABD'den çok daha güvenli olduğunu görüyoruz. Ağırladığımız turistler tatilini yaptı ve güvenli bir şekilde ülkelerine döndü. ABD'den gelmek isteyen çok turist var. Vize işlemleri tekrar uygulamaya geçtikten sonra o kadar çok Amerikalı teşekkür etmiş ki. ABD vatandaşlarını neden kısıtlamaya çalışıyorsun?" dedi.

'TÜRKİYE'DE YABANCI DÜŞMANLIĞI YOK'

Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerine hakaret etmesini de eleştirerek, "Türkiyede yabancı düşmanlığı yok. Tarih boyunca hep kucak açtık. ABD'de yabancı düşmanlığı hat safhada. Trump'ın başka ülkelere nasıl hakaret ettiği aşağıladğı ortada. Böyle bir durumda ABD mi daha güvenli Türkiye mi? Tillerson ile seyahat uyarısını konuşacağız" ifadelerini kullandı. 
 
 
 

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