Çavuşoğlu: Ümmet bizden liderlik bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin'le ilgili olarak ''Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır'' dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İslam İşbirliği Teşkilatı'nın düzenlediği konferansta, Filistin'le ilgili yaptığı açıklamada "Birlik ve kararlılığımızı gösterme vakti. Ümmet bizden liderlik bekliyor. Türkiye gereken her adımı atmaya hazırdır" dedi.