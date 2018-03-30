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  4. 30 Mart 2018 13:14

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya: ''Sen kimsin ?''

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, YPG ile Türkiye arasında arabuluculuk yapmayı teklif eden Fransa'ya "Sen kimsin?" diyerek tepki gösterdi. Çavuşoğlu, Fransa'nın objektifliğini yitirdiğini savundu.

Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya: ''Sen kimsin ?''
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Fransa ile Türkiye arasında Suriye gerilimi artıyor. Bugün Fransız mevkidaşıyla telefonda görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bu görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. 

Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları ;

- Her şeyden önce bugün Dışişleri Bakanı'na da söyledim. Bir terör örgütünün en üst düzeyde karşılanması esasen Fransa'nın terör örgütleri konusunda çifte standart içinde olduğunun göstergesidir. Diğer taraftan sordum Fransa'ya terör saldırısında bulunan kişilerin temsilcilerini cumhurbaşkanımız külliyede ağırlasa ne düşünür? YPG Fransa'ya saldırmamış olabilir. Ama YPG-PKK Türkiye'de 40.000 kişinin ölümüne sebep olan bir terör örgütü. Fransa dürüst değil, yüzlerine söylüyoruz. Diğer taraftan Fransa'nın SDG veya adının ne olduğu önemli değil… Bizimle teröristler arasında arabulucuk yapma önerisi gerçekten kabul edilemez. Bu Fransa'nın her konuda arabulucuk yapıyorum, rol alıyorum diyor hep, ortadoğu konusunda hep ortada kalıyor. Bir netice almak için değil, 'Ben de varım' demek için…

mevlüt çavuşoğlu , açıklama , fransa , dışişleri
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