Çavuşoğlu'ndan Patriot açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen Patriot görüşmelerine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "S-400'leri aldık ama daha fazlasına ihtiyacımız var" dedi.



Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu’nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Patriot füze sisteminin satışıyla ilgili konuşan Çavuşoğlu, “ABD’den gelen heyetlerin tekliflerini aldık. Bizim için önemli alan ne zaman teslim edileceği. S-400’leri aldık ama daha fazlasına ihtiyacımız var. Teslim süresi ve fiyat önemli. Savunma alanında ortak üretim ve teknoloji transferi kriterimizdir” ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Suriye’de güvenli bölge konusuna ilişkin ise “Trump’ın bahsettiği güvenli bölge konusu Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Suriye krizinin başından bu yana dile getirdiği bir konu. ABD tarafı ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Güvenli bölge Suriye’nin kuzeyinde istikrar için önemli. İstikrar, Suriyelilerin dönmesi, terörle mücadelede önemli. ABD ile görüşmeye devam edeceğiz” diye konuştu.