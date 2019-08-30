Çavuşoğlu'ndan Rusya açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi ziyarette bulunmak için gittiği Norveç’te Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Rusya üzerine yöneltilen bir soruya, “Her şeyden önce bizim Rusya ile ilişkilerimiz var, tıpkı herhangi bir ülkenin olduğu gibi. İkinci olarak biz hiçbir zaman Rusya’dan satın almayı planladığımızı söylemedik. Biz, Norveç’inde partnerlerden biri olduğu F-35 programının bir parçasıyız'' şeklinde yanıt verdi.

Temasları kapsamında Norveç’in başkenti Oslo’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Norveç Dışişleri Bakanı Ine Eriksen Soreide ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, görüşmelerde Suriye konusunu da ele aldıklarını belirterek, politik sürece daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge yaratmak için ABD ile birlikte çalıştıklarını ifade etti.

Görüşmede İran-ABD ilişkilerini de ele aldıklarını söyleyen Çavuşoğlu, “Yaptırımlara karşıyız, bölgedeki gerilime de karşıyız” dedi.

''Biz hiçbir zaman Rusya’dan satın almayı planladığımızı söylemedik''

Çavuşoğlu, Rusya üzerine yöneltilen bir üzerine, “Her şeyden önce bizim Rusya ile ilişkilerimiz var, tıpkı herhangi bir ülkenin olduğu gibi. İkinci olarak biz hiçbir zaman Rusya’dan satın almayı planladığımızı söylemedik. Biz, Norveç’inde partnerlerden biri olduğu F-35 programının bir parçasıyız. Programda 9 ülke var, Türkiye ve Norveç bu iki ülkeden biri. Rusya’dan S-400 tedarik etmemiz sebebi ile ABD ile bazı problemlerimiz var. Neden Rusya’dan S-400 satın almak zorunda kaldık? İhtiyacımız var. Bu bizim acil ihtiyacımız, hava savunma sistemi bizim acil ihtiyacımız. O ülkeyi yada şu ülkeyi sevdiğimiz için değil, ama biz ABD’den yada diğer NATO müttefiklerimizden bu sistemleri satın almayı istedik, ama alamadık” diye konuştu.

'F-35’ler için ciddi bir ödeme yapıldı'

Türkiye’nin F-35 programının bir parçası olduğunu ve bugünlerde ABD ile sorunlar yaşandığını tekrar eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu savaş uçaklarını alabilmek için ciddi bir ödeme yaptığını ve bu uçakları satın almak konusunda hala ısrarcı olduğunun altını çizdi. Çavuşoğlu, “Öte yandan, daha öncede söylediğim gibi, en kötüsü olarak eğer F-35’leri satın alamazsak, savaş uçaklarına ihtiyacımız olduğundan, diğer alternatifleri arayacağız. Bu durumda kimse Türkiye’yi şu yada bu ülkeden savaş uçağı aldı diye suçlayamaz” diye yanıt verdi.

Çavuşoğlu, geçtiğimiz gün konuya ilişkin yaptığı açıklamada da, "Biz F-35 savaş uçaklarını almak istiyoruz ve bunun için 1,4 milyar dolar ödedik. Sonuçta savaş uçaklarına ihtiyacımız var. F-35'leri alamazsak yeni alternatifler ararız ama bunu tercih etmeyiz" ifadelerini kullanmıştı.