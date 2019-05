Celal Bayar'ın kızından İmamoğlu'na yeni slogan

İBB'nin seçilmiş Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'ncü Cumhurbaşkanı merhum Celal Bayar'ın 98 yaşındaki kızı Nilüfer Gürsoy'u, Kadıköy Çiftehavuzlar'daki evinde ziyaret etti. İmamoğlu ve Gürsoy keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gürsoy, İmamoğlu'nun, ''Siyasi partiler, yarın var olmak istiyorsa bu süreci tüm demokrasi kurallarına uygun atlatmaları lazım'' sözlerine, ''Partiler memleket için. memleket parti için değil'' yanıtını verdi. İmamoğlu'nun Gürsoy'a yanıtı, ''Çok güzel söylediniz. Memleket parti için değil. Bunu kullanacağım meydanlarda'' oldu.

İşte o diyaloglar:

İmamoğlu: İyi misiniz? Harika görünüyorsunuz.

Gürsoy: Sizi gördüm daha iyi oldum. Her şey daha iyi olacak sizi görmekle.

İmamoğlu: İnşallah. Memleketimiz ve şehrimiz için her şey ha güzel olsun inşallah.

Gürsoy: Bekliyoruz. Belki yorulacağız ama tekrar gitmekle. Tarihimizde görülmemiş bir vaka. Seve seve yapacağız bu görevi ve demokrasi yerine gelecek. Senelerdir bekliyoruz. Ta 46’lardan beri. Çok mutlu oldum sizi gördüğüm için. Her şey iyi olsun diyorum.

İmamoğlu: Demokrasi için çok mücadeleler edildi, bedeller ödendi. Bugün de 27 Mayıs’ın yıldönümü. Demokrasiye zerre kadar zarar vermeden süreci yönetmemiz lazım.

Gürsoy: Her şeyin iyi ve gönlümüzce olduğu, güzelliklerin yaşandığı bir dönem bekliyoruz.

İmamoğlu: Rahmetle, minnetle anıyoruz büyülerimizi.

Gürsoy: İnşallah emekler heba olmaz.

İmamoğlu: Onun için çalışıyoruz.

Gürsoy: Buna büyük katkınız oldu. Yeni bir hava getirdiniz Türkiye’ye. Ümit verdiniz. Özgürlüğü yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Buna katkı veren, bunu anlayan bir kesim de az değil. Semeresini göreceksiniz, inanıyorum.

İmamoğlu: Harikasınız. Çok teşekkür ederim. Önümüze güzel bakmak için mücadele ediyoruz. Genç arkadaşlar çok inançlı. Sokakta, sahada gezerken, özellikle gençler, bu sürece çok duyarlı ve sahip çıkmış durumda. En umut verici tarafı o.

Gürsoy: Biz sizi görünce mutlu oluyoruz. Yani bir gençlik var. Ümitvar olmamız lazım. Ümitsizliğe kapılmak için hiçbir neden yok.

İmamoğlu: Allah korusun. Asla. Zaten en çok istedikleri şey umutsuz olmamız. Onu yakaladıkları zaman her şeyi yaparlar. Bizde tam tersine umutlu bir millet var. Her şeye rağmen vicdanı, ahlak duygusu yüksek bir milletimiz var. Aşacağız her şekilde. Çok güzel günler bizi bekliyor. Bu arada Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun hürmetleri ve selamları var size. Sizinle sohbetinde çok mutlu olmuş. İletmek isterim.

Gürsoy: Sizin de Kılıçdaroğlu ile ahenkli bir çalışma içinde olduğunuzu seziyorum.

İmamoğlu: Kesinlikle. Geleceğin olgunlaşması adına, çok düşünceli ve doğru kararların, doğru işlerin yapılması konusunda, fedakarca çok hassas liderlik yapıyor. Bunun da bilinmesini isterim. İnşallah birlikte güzel işler başaracağız. Durum, partiler üstü ve toplumsal. O yönüyle yürüsün istiyoruz. Siyasi partiler, yarın var olmak istiyorsa bu süreci tüm demokrasi kurallarına uygun atlatmaları lazım.

Gürsoy: Partiler memleket için. Memleket parti için değil.

İmamoğlu: Çok güzel söylediniz. Memleket parti için değil. Bunu kullanacağım meydanlarda.

Gürsoy: Sizin mazbatanızı aldılar, sizi kenara çektiler. Koydukları kişi bir devlet memuru.

İmamoğlu: Daha acısını söyleyeyim. Bir devlet memuru ortada dursa, diyeceksiniz ki bir geçiş dönemini yönetiyor. Şu anda İBB’de iktidara yönelik propagandaların içinde bir yönetim var. Her türlü imkanlarını aday için kullanıyor. Ne olması lazım? Vali Bey’in, ”Arkadaşlar işinize bakın, siyasete karışmayın demesi lazım. Tüm mecraları siyasetin içinde. Vali Bey de oradan seyrediyor. Böyle bir düzen yani. Üzücü.

Gürsoy: Size haksızlık yapıldı. Vatandaşa da haksızlık yapıldı. Çünkü milletin oyu sayılmadı. Özü bu. 27 Mayıs’ta da aynısı yapıldı. Milletin iradesi yok sayıldı.

İmamoğlu: En büyük haksızlık vatandaşa yapıldı. Çok acı. Her tecrübe, belki de ülkenin olgunlaşma süreci. İsteğimiz, acı tecrübeler yaşanmasın. 27 Mayıs ve sonrasında yaşananlar acı tecrübeler. Biz de şimdi demokrasi yoluyla süreci rayına oturtmak istiyoruz. Biz, bu işe sebep olan bir avuç insanı görmezden geliyoruz ama ikna olanlar varsa, onlara da ısrarla, güler yüzle anlatmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı olacağız. Çok inançlıyım. En büyük enerjiyi sahada gençlerden alıyoruz.

Gürsoy: Gençler diyorsunuz ama yalnız gençler değil, genç düşünebilenler de var.

İmamoğlu: Onda bir sıkıntı yok. Tecrübeli insanlar zaten durumun farkında. Ama gençler umursamaz olabilirlerdi. Ellerini taşın altına koymaları benim için değerli. Yoksa tecrübe yaşamış insanların çok büyük bir motivasyonu var. Onu görüyorum.

Gürsoy: Gençlerimiz hazır. 46’da ilk oyumu kullandım. 50’de sandıkta görev aldım. 98 yaşındayım. Belki bir daha seçim göremem diyordum ama…

İmamoğlu: Daha çok oyunuz nasip olur inşallah. Biz bu seçimi kazandıktan sonra, gelip diğer seçimler için de oyunuzu isteyeceğim. Cumhuriyetimiz 100’ncü yaşına yaklaşıyor. İnşallah beraber kutlayacağız.

Gürsoy: İnşallah

İmamoğlu ve Gürsoy Ailesi sohbetin sonunda anı fotoğrafı çektirdi. Gürsoy’un komşuları ve mahalleliler, İmamoğlu’nu evin önünde bekledi. İmamoğlu’nun evden çıktığını görev vatandaşlar, ”Ekrem Başkan” ve ”Her şey çok güzel olacak” sloganlarını attı. İmamoğlu, vatandaşlarla toplu fotoğraf çektirdi.