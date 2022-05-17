Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na ''Aliya İzzetbegoviç'' tepkisi

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Eski Bosna Hersek Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç'in karargahı için "mağara" demesine tepki gösterdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "mağara" tanımı için "yakışıksız" ifadesini kullandı. Çelik, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun, Bosna halkının mücadelesine ne kadar yabancı olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.

Ömer Çelik, karargahın bir "mağara" değil, insanlık onurunun can pahasına savunulduğu bir mekan,, özgürlük için ölümü göze alanların kalesi olduğunu söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar günü İstanbul'da Türkiye Bosna Sancak Derneğini ziyaret etmiş ve "Önceki genel başkanımız Baykal İzzetbegoviç'le onun yaşadığı yerde, mağarada görüşmüştü" ifadesini kullanmıştı.