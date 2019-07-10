Cem Küçük, Ali Babacan'ın partisinin oy oranını açıkladı

Cem Küçük, Türkiye gazetesinde "Ali Babacan'ın partisi" başlığıyla yayımlanan yazısında "Ali Babacan AK Parti’den istifa etti. Kurucusu olduğu partiyi bırakan Babacan muhtemelen sonbaharda partisinin programını açıklayacak. Merkez sağ bir anlayışla yola çıkan bu hareketin arka planında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün olduğu malum" ifadesini kullandı.

Ali Babacan'ın partisinin AK Partili seçmenden oy alacağını belirten Küçük şunları aktardı:

"Ali Babacan’ın partisi bana göre en az yüzde 3-4 oy alır. Daha fazla ya da az alır diyenler de var. Alacağı bu oyu da AK Parti’den alır. Tabii 2023 seçimlerinde Ali Babacan muhalefetle hareket eder mi, kendileri bir aday çıkarır mı onu görmek lazım. Şu anki konjonktüre göre, kurucusu olduğu partiden ayrılan biri muhalefetle ittifak yapmaya daha meyilli olur. Başkan Erdoğan 2018’de ilk turda yüzde 52.5 almıştı. Yüzde 2’lerin, 3’lerin ne kadar önemli olduğu görülüyor. Zaten Babacan ve arkasındaki Gül’ün ilk amacı Başkan Erdoğan’a seçim kazandırmamak. Muhalefetin ve uluslararası arenanın Babacan’ı öne çıkartmasının temel sebebi bu. "

