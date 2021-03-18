Cem Uzan: ''Erdoğan da aday olamayacağını biliyor''

Genç Parti kurucusu Cem Uzan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olamayacağını bildiğini söyledi..

Independent Türkçe'den Beraat Gökkuş'a konuşan Cem Uzan, "Erdoğan çıksın 2023'de ben adayım desin. Aday olamayacağını kendisi de biliyor" ifadelerini kullandı.

Uzan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa'yı "Cumhurbaşkanı seçilmesinin önündeki engelleri kaldırmak için" istediğini öne sürerken "yeni Anayasa yapılacak bir gün Türkiye'de ama bunu Recep Tayyip Erdoğan yapmayacak" dedi.

Öte yandan Türkiye'de yeniden yargılanmak için başvuruda bulunduğunu açıklayan Cem Uzan bu sürecin şu anda durduğunu belirterek hukuki şartlar el verdiğinde yurda döneceğini açıkladı.

Uzan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin zamanında yani 2023 yılında yapılacağını düşündüğünü belirtti. Bu seçimlerde Genç Parti'nin "çok önemli bir faktör" olacağını söyledi.

Independent Türkçe