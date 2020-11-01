Cem Uzan esnafla canlı yayında buluştu

Sosyal medyanın ve çağın gelişen teknolojisinin “sürgün”de de canlı siyaset yapılabileceğini Genç Parti’nin Sakarya İl Başkanlığı’nın başlattığı bu operasyonla gösterdi.

Bir tabletle internet üzerinden “zoom” uygulaması ile esnafı gezen Genç partililer, Cem Uzan’ın canlı olarak seçmenle bütünleştirip sohbetini sağladılar, halkın dertlerini dinlemesini gerçekleştirdiler.

Genç Parti genel merkezi, bu uygulamayı artık Türkiye’nin her yerinde yapacaklarını, sürgündeki kurucu başkan Cem Uzan’la halkı/seçmeni bir araya getireceklerini söylediler. Partililer bu fikrin Türkiye’de yaşadığı sürece hep “İlk”lerin yaratıcısı olan Sayın Cem Uzan’dan geldiğini belirttiler. Genç Parti Genel Başkanı Hakan Uzan’ın da “Bir gün gelecek, memleketimizde çarşı çarşı, dükkan dükkan dolaşıp yüce Türk halkıyla beraber olacağız inşaallah. Çünkü partimize halkımızın verdiği destek bize güç veriyor” dediği öğrenildi.