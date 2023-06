Cem Uzan siyaseti bıraktığını açıkladı

Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan, katıldığı YouTube programında aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

"AKTİF SİYASETİ BIRAKIYORUM"

Katıldığı bir YouTube programında konuşan Uzan "Ben şahsen kendim artık aktif siyaseti bırakıyorum. Türkiye'nin konuları gündeme geldiği zaman fikrimi öğrenmek isteyenlere her zaman fikrimi paylaşırım. Her zaman destek olurum" dedi.

"CUMHURBAŞKANINA DESTEK OLUNMASI GEREKİR"

Uzan konuşmasının devamında ise "Türkiye'nin önünde bir 5 sene Sayın Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı vardır, AK Parti'nin iktidarı vardır. Türkiye'nin birleşmesi, kenetlenmesi gerekir ve Sayın Cumhurbaşkanı'na da her konuda destek olunması gerekir. Türkiye için destek olunması gerekir. Yeni bir anayasa için başta destek olunması gerekir. Onun haricinde de ekonomik konular olsun, başka konular olsun... Muhalefet şu olmamalı; ne olursa olsun her şeye karşıyım olmamalı. Eleştiri olabilir, aynı fikirde olmak zorunda değilsiniz her konuda. Ama yapıcı eleştirilerle siyaseti yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.