Cem Uzan: Türk futbolundan elinizi çekin

Uzun yıllardır Türkiye'den uzakta yaşayan ve bir dönemin en güçlü medya patronlarından olan Cem Uzan yaptığı video paylaşımda "Türk futbolundan elinizi çekin" dedi.

Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı ve eski medya patronu Cem Uzan yayınladığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset sporun içinde. Siyaseti çekin futbolun içinden. Bunu herkes biliyor ama kimse konuşmaya cesaret edemiyor. Siyaseti futbolun içinden çekin. O insin, bu çıksın, oraya kaynak aktarın, buraya kesin bu düşsün.

Her şeyine kadar siyaset futbolun içinde; siyaseti çekin. Türk futbolu Cem Uzan ve Hakan Uzan'ın oluk oluk para akıttığı dönemde, yayınlarla birlikte; 2000 senesine bakın UEFA kupası, Süper kupa. 2002'ye bakın, aynı kadrolar devam ediyor; Dünya üçüncülüğü.

2007'den sonra bugünkü iktidar yüzde 47,5'ları gördükten sonrasında futbola yavaş yavaş nüfuz etti. Bugün taraftarı olmayan bir sürü takım var ligde. Tamamen siyasi bağlantılar sayesinde 1. Lig'de duran takımlar var. Onun için futbolun içinden siyaseti çekin. Marka değeri ancak öyle yükselir."