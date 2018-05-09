Cem Uzan yeniden ortaya çıktı: ''Türkiye'de değişim şart''

Cem Uzan, 2002 Kasım’ından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi yönettiğini belirterek Türkiye’ye büyük eserler katmıştır. Bunları hiçbirimiz inkar edemeyiz, etmemeliyiz. Türkiye tarihine damgasını vurmuş olan bir siyasi şahsiyettir. Nokta.” ifadelerini kullandı.

Uzan, Türkiye’yi bir değişimin beklediğini, bu değişimde rol sahibi olmak istediğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü;

“Değişim geliyor. Çünkü Türkiye, ekonomik olarak çok zordadır şu anda. Türk insanı çok zordadır. Türkiye’de Lale Devri bitmiştir. Bugün bana birisi söylesin, doların yükselişini, euronun yükselişini durdurabiliyor musun?

ÜÇ PARTİDEN TEKLİF GELDİ

Seçimlerden bir, bir buçuk ay önce haber geldi iki değişik partiden, gelsin bizden girsin, bizden katılsın… Hayır dedim. Bugün zamanı geri çevirmek imkanı olsa girerdim ve tablo da çok farklı olurdu. AK Parti ana muhalefet partisi olarak kalırdı. Hem AK Parti’den geldi, hem DYP’den, hem MHP’den geldi.

DOĞAN GRUBU’NUN ŞATIŞI

Aydın Doğan her şeyini satmak zorunda bırakıldı. Eğer bunu sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptırttıysa ben sayın cumhurbaşkanını iki yanağından öperim. Şimdi bugün gazetelere bakınız, Doğuş Grubu 6 milyar dolarlık yeniden borçlandırma, yeniden yapılandırma bilmem neleri konuşuluyor. Star TV benim göz nurumdur. Ben onu Türkiye’de kimse özel televizyonun ö’sünü düşünemezken kablolarını çekerek kurdum. Böyle alın terimdir o benim. Sana da yar olmaz o Ferit Şahenk efendi.

