Cemal Enginyurt canlı yayında ''Ak Türkçe'' dedi, sosyal medya yıkıldı

TV100'de Mine Uzun'la Yüz Yüze programına Cemal Enginyurt'un Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'ya söylediği "Ak Türkçe" sözleri damga vurdu.

TV100'de Mine Uzun'la Yüz Yüze programına Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı ve avukat Mete Han Özkan konuk oldu.

Mine Uzun ile Hacı Yakışıklı arasında Türkçe tartışması yaşandı.

Tartışmanın ardından Cemal Enginyurt'un, "Hacı'yla aranızdaki fark şu, Hacı'nın Türkçesi ak Türkçe" sözleri programa damga vurdu.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Hacı Yakışıklı'nın cümleyi anlamamasını eleştirdi. "Ak Türkçe" ifadesi Twitter gündemine girdi.