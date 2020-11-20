Cemil Çiçek'ten Alaattin Çakıcı tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek, Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği mektupla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"ASLA TASVİP EDİLECEK BİR HUSUS DEĞİLDİR"

"Böyle bir hakaret varsa savcılığın zaten kendiliğinden soruşturma açması gerekiyor" diyen Çiçek, "Kaldı ki, Kemal Bey'in avukatının da bir müracaatı var. Siyaset nezaket içerisinde yapılan bir iştir. Bir siyasi parti genel başkanına, kendisini tasvip edin etmeyin, bu üslupla hakaret edilmesi, kime yapılırsa yapılsın, asla tasvip edilecek bir husus değildir" dedi.

"KAYIT DIŞI SİYASETİN BİR TEZAHÜRÜDÜR"

Hürriyet gazetesi yazarı Sedat Ergin'e konuşan Çiçek, konuyla ilgili açıklamasının devamında "Ben senelerdir kayıt dışı siyaset diye bir kavramdan söz ediyorum. Bunun birçok alternatifi var. Bu da sözünü ettiğim kayıt dışı siyasetin bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU?

İnfaz düzenlemesiyle 16 Nisan'da cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı, sosyal medya hesabından yayınladığı bir mektupla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit içerikli bir mektup paylaştı. Çakıcı mektupta Kılıçdaroğlu'nu "Akıllı ol" diye tehdit etti. Muhalefet kanadını ayağa kaldıran bu tehdit sonrası Kılıçdaroğlu, avukatı Celal Çelik aracılığıyla Çakıcı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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