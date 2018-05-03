Çerkesler de başkan adayı çıkarıyor

Kurucularının çoğunluğu Çerkesler’den oluştuğu için “Çerkes Partisi” olarak da tanınan Çoğulcu Demokrasi Partisi 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı çıkarabilmek için partilileri organize ediyor. ÇDP basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Parti yönetimince, Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili prosedür işlemeye başlayıncaya kadar parti adayına destek verecek 100 bin kişiyi belirlemeye yönelik bir sosyal medya çalışması başlatıldı.

Parti web sitesinde yer alan seçim sürecine yönelik açıklama ile birlikte yayınlanan katılım formuyla, “ilçe seçim kurullarına gidip ÇDP adayına desteğini beyan etmeye hazır olanların” isim ve telefon numaralarını parti merkezine bildirmeleri isteniyor. Haber 46’nın haberine göre; spekülasyonları önlemek için ilk aşamada parti adayının isminin açıklanmadığı belirtilen metinde, yasal düzenleme tamamlanıp süreç başladıktan sonra adayın isminin duyurulacağı ifade ediliyor. Parti yetkilileri çalışmanın başlangıcından itibaren aldıkları ciddi sayıdaki dönüşün kendilerini umutlandırdığını belirtiyorlar.