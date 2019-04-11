SON DAKİKA
''İMAMOĞLU'NA MAZBATASI BUGÜN VERİLECEK''
Piyasalara kötü haber: Cari açık şubatta 718 milyon dolar açık verdi
Piyasalara kötü haber: Cari açık şubatta 718 milyon dolar açık verdi
YSK'nın mazbata karnesi: İşte mazbatası verilmeyen başkan sayısı
YSK'nın mazbata karnesi: İşte mazbatası verilmeyen başkan sayısı
Meteorolojiden yurt genelinde sağanak uyarısı
Meteorolojiden yurt genelinde sağanak uyarısı
ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha !
ABD'den Türkiye'ye bir tehdit daha !
YSK’ya itiraz süreci tamamlandı! Hangi parti hangi ilde itiraz etti?
YSK’ya itiraz süreci tamamlandı! Hangi parti hangi ilde itiraz etti?
Piyasaların gözü YSK'da; Dolar/TL yine 5,70 sınırında!
Piyasaların gözü YSK'da; Dolar/TL yine 5,70 sınırında!
İşte gazetelerin bugünkü manşetleri
İşte gazetelerin bugünkü manşetleri
İş arayanlara müjde ! Yabancı şirketler personel arıyor...
İş arayanlara müjde ! Yabancı şirketler personel arıyor...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. 11 Nisan 2019 11:10

Çeyiz hesabı müracaatları başlıyor

Bakan Selçuk, "Evlenecek gençlere çeyiz hesabı desteği başvuruları 17 Nisan'da başlıyor. Çeyiz hesabı desteği ödemeleri mayıs ayında yapılacak" dedi.

Çeyiz hesabı müracaatları başlıyor
A+ A-

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan’da başlayacağını, ilk ödemelerin ise Mayıs ayı içerisinde yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, 3 yıllık süreyi doldurarak evlenen katılımcıların gerekli müracaatları hesaplarının bulunduğu bankalara yapabileceklerini kaydetti.

“15 BANKADA 22 BİN 344 KİŞİ ÇEYİZ HESABI AÇTI”

Bakan Selçuk, 15 bankada 22 bin 344 katılımcının Çeyiz Hesabı açtığını söyledi ve Çeyiz Hesabı açanların evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapmaları gerektiğine de işaret etti. Selçuk, kişilerin 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde Devlet Katkısı ödemelerini alabileceğini bildirdi. Bakan Selçuk, “18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabilir.” hatırlatmasında da bulundu.

“DEVLET KATKISI KATILIMCILARIN BİRİKİMLERİNİN EN AZ YÜZDE 20’SİNE KARŞILIK GELİYOR”

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk 2019 yılı için Çeyiz Hesabında katılımcıların yatıracağı aylık alt limitin 155 lira 26 kuruş, üst limitin ise 1.552 lira 65 kuruş olduğunu dile getirdi. Selçuk; üç aylık ödemeyi seçenlerin bu rakamların üç katını yatırabileceğinin de altını çizdi.

Bakan Selçuk, çeyiz hesabına yapılan devlet katkısı oranlarına ilişkin de bilgi verdi:

“3 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 10’dan yüzde 20’ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya;

4 yıllık birikim sonucunda alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 15’ten yüzde 22’ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya;

5 yıl ve üzerindeki sürede alınacak Devlet Katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılmıştır.”

Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ile yuva kurmayı düşünen gençleri tasarruf etmeye teşvik etmek ve biriktirdiği meblağa belirli bir oranda devlet katkısı sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

çeyiz hesabı , evlilik , yatırım , birikim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM