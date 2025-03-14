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Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf... Son hali dikkat çekti

Cezaevindeki Ümit Özdağ'dan yeni fotoğraf... Son hali dikkat çekti
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Cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yeni fotoğrafları paylaşıldı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ 19 Ocak 2025'de partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözler gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" tutuklanmıştı. 

ÜMİT ÖZDAĞ'IN SON HALİ

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın kardeşi Hilal Özdağ Sevgili yeni bir fotoğraf paylaştı. 

Fotoğraflarda Ümit Özdağ'ın zayıf hali dikkat çekti. 

Sevgili paylaşıma, "Geçtiğimiz cuma günü Silivri'de açık görüş günüydü. Sabah 8'de Zafer Otağı'ndaki gece nöbetini tamamlamış genç kardeşlerimizi ziyaret ettikten sonra Zafer Partisi Sözcüsü Sayın Azmi Karamahmutoğlu  ve İl Başkanı Sayın Hakan Akşit ile görüş için cezaevine geçtik. Benim canımın içi ağabeyim, Türkiye'nin 'Baba Muhalefet'i içeride de çalışmaya, mücadeleye  devam ediyor" dedi. 

Cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yeni fotoğrafları paylaşıldı.

"DUVARDAKİ TROPİK MANZARA..."

Sevgili şu ifadeleri kullandı:

"Ailemizin yakışıklısı Alp'ten ve annemizden, abiler, halalar, yengeler, enişteler, kuzenlerden kucak dolusu sevgiler, özlemler ilettim, bir o kadarını da onlara iletmek üzere aldım Ankara'ya getirdim. 

İlk ziyaretteki gibi bu sefer de bir kayıt alalım dedik. Görüşme salonunun duvarındaki tropik manzara Silivri sahillerinden değil muhtemelen."

Cezaevinde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yeni fotoğrafları paylaşıldı.

4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Ümit Özdağ 'şüpheli', Recep Tayyip Erdoğan ise 'müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Özdağ'ın kullandığı ifadelerin Cumhurbaşkanı'nın onur, şeref ve saygınlığını zedeleyici söz ve beyanlar olduğu aktarıldı. Şüpheli Özdağ'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, "Sarf etmiş olduğum sözlerin herhangi bir yerinde hakaret bulunmadığı gibi Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı görevi ile alakası yoktur. Belirttiğim gibi konuşma içeriği Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Genel Başkan' sıfatıyla sarf etmiş olduğu sözlere cevap niteliğindedir" dediği belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Ümit Özdağ'ın "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. 

Etiketler zafer partisi Ümit Özdağ silivri cezaevi
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