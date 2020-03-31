Cezaevlerinde koronavirüs vakası görüldü mü ? Bakan'dan flaş açıklama

Ceza infaz kanunu değişiklik teklifinin bu hafta içinde Meclis'e sunulması bekleniyor. Konuyla ilgili Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den bir açıklama geldi.

Gül, "Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek" dedi.

Düzenlemenin kaç kişiyi kapsayacağı konusuyla ilgili olarak ise Gül, "Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Mecliste kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül ayrıca, cezaevlerinde koronavirüs testi pozitif çıkan tutuklu veya hükümlü bulunmadığını açıkladı.

70 BİN MAHKUMA EV HAPSİ

Koşullu salıverme oranlarının değiştirilmesini öngören teklife; yeni br düzenleme eklendi. Buna göre açık cezaevlerinde kalan yaklaşık 70 bin mahkum corona virüsle mücadele kapsamında 30 Mayıs'a kadar evlerine gönderilecek. Söz konusu mahkumlar için ev hapsinin tüm koşulları geçerli olacak.





İnfaz düzenlemesinde son durum! 70 bin mahkuma ev hapsi geliyor