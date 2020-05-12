CHP 19 Mayıs'ta gençlere sokağa çıkma izni istedi

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay basın açıklaması gerçekleştirdi.

Altay, 19 Mayıs'ta gençlere kısıtlı sokağa çıkma izni verilmemesini eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu yanlıştan dönülmesi çağrısını yaptı.

Altay şöyle konuştu;

19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var. Biz meclisimizin 100. kuruluş yıldönümünde etkinliklerimizi gerçekleştiremedik. Ben 19 Mayıs'ta çıkıp meydanları dolduralım demiyorum. Ama bir garabet var. Gençlere kısıtlı sokağa çıkma iznini 19 Mayıs'ta değil de 20 Mayıs'ta 21 Mayıs'ta vermek 19 Mayıs'ı hafifletmek anlamı taşır.

Madem bir izin vereceksin, hazır 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı da var, geçen hafta nasıl 65 yaş üstüne sokağa çıkma serbestisi tanıdıysan, Erdoğan, gençlerin gönlünden zaten koparamazsın, 19 Mayıs ruhunu bu milletin ruhundan silip atamazsın. Ama seni kim bu yanlışa düşürdü ben bilmem. Ama bu da ucube bir iştir. 20 Mayıs'ta vereceğin serbestliği 19 Mayıs'ta gençler için kaldırman çok anlamlı olur. Gel bu yanlıştan dön.

19 Mayıs'ta bir gün Cumhurbaşkanı ol. Her gün AK Parti Genel Başkanısın zaten. 19 Mayıs'ta Ulusal Kurtuluş Savaşı'mızın miladında bir gün cumhurbaşkanı ol ve herkese elini uzat. Ne kaybedersin?



