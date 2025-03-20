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CHP 21 ilde sokağa iniyor! Tarih ve saat açıklandı

CHP 21 ilde sokağa iniyor! Tarih ve saat açıklandı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için miting düzenliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve sonrasında gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor. 

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etmek için yarın 21 ilde miting kararı aldıklarını duyurdu.

Mitingin saati ise 20.30 olarak belirlendi. 

Miting kararına ilişkin yapılan yapılan çağrıda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli İl Başkanımız, İktidarın İstanbul'dan başlayarak tüm milli iradeyi hedef aldığı 19 Mart darbe girişimine karşı yerel yönetimlerimizin ve örgütlerimizin kentlerde ve ilçelerde bir arada sergilediği karşı duruş, direncimizin tüm ülkede hissedilmesi açısından önem teşkil etmektedir.

21 Mart Cuma günü akşam saat 20.30'da; 14 büyükşehir belediyemizde, 21 il belediyemizde büyükşehir veya il belediyesinin partimizde olmadığı kentlerde imkanları ölçüsünde büyük merkez ilçelerde, il ve ilçemizdeki uygun miting alanlarında belediye başkanlarımız ve örgütümüzün birlikte miting yapması kararlaştırılmıştır. Her ilde mitingler tek bir noktada yapılacaktır.

Mitingde kullanılacak söylem seti ve video yarın sabah sizinle paylaşılacaktır. Belediye başkanlarımız ve milletvekillerimiz ile iletişimde olmanız önemlidir.

Gerekli hazırlıkların yapılması önemle rica olunur."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması başlatmış, CHP'de para sayma görüntüleri ve 'Kent uzlaşısı' soruşturmaları kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Her iki soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonlarda İmamoğlu da dahil 87 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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