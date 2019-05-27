CHP 23 Haziran faturasını çıkardı ! İşte korkutan rapor...

CHP, İstanbul seçimlerinin tekrar edilmesinin vatandaşa çıkardığı faturayı hesapladı. 1 Nisan ile Yüksek Seçim Kurulu’nun kararını açıkladı 22 Nisan tarihleri arasında; kur artışı ve piyasa değerindeki azalış nedeniyle şirketlere çıkan fatura 206 milyar lira olurken asgari ücretlinin cebinden 37 dolar çekilip alındı, her bir vatandaşın sırtındaki dış borç yükü 3 bin 342 lira arttı. CHP’nin hazırladığı raporda, “İstanbul seçimlerinin iptali, Türkiye’ye dev bir fatura çıkardı. Hukuk devletinin yıpratılmasının ve süren seçim belirsizliğinin tetiklediği belirsizlik ortamı ekonomiyi vurdu. TL yüzde 10 değer yitirdi, milli gelir 81 milyar dolar eridi” denildi.

CHP Ekonomi Politikaları Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak'ın koordinasyonunda hazırlanan rapora göre İstanbul'da süren seçim belirsizliği, sadece İstanbulluları değil 82 milyon vatandaşı vurdu.

“MİLLİ GELİR 81 MİLYAR DOLAR, KİŞİ BAŞINA GELİR 986 DOLAR ERİDİ”

Raporda yer alan bilgilere göre Türk Lirası, 1 Nisan 2019 ile YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin iptali hakkındaki gerekçeli kararını açıkladığı 22 Mayıs 2019 arasında yüzde 10 değer kaybetti. Bu dönemde benzer ekonomiler arasında dolar karşısında en çok değer yitiren para birimi Türk Lirası oldu. TL'deki 61 kuruşluk değer kaybı nedeniyle, 2019 yılında beklenen Milli Gelirin dolar cinsinden karşılığı 81 milyar dolar azaldı. Kişi başına gelir ise 986 dolar düştü. Aynı dönemde iki yıllık devlet tahvilinin faizi 4,6 puan artışla yüzde 25,7'ye çıktı. 2019 Mayıs ayında tüketici güveni, serinin yayınlanmaya başladığı 2004 yılından bu yana en düşük seviyesine indi.

ŞİRKETLERE DEV FATURA: 206 MİLYAR TL

Şirketler de dolar kurundaki artış nedeniyle ciddi zarara uğradı. Net döviz borcu 197 milyar doların üzerinde olan şirketler, kurdaki artış nedeniyle 120 milyar TL kur farkı zararı yazdı. Diğer taraftan borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri 86 milyar TL eridi. Böylece, Türkiye'deki şirketlerin sadece kurdaki artış ve borsadaki değer kaybı nedeniyle toplam zararı 206 milyar TL'ye ulaştı. CHP'nin raporunda şirketlerin bu zararın altından kalkmak için ya fiyatlarını artıracağı ya da maliyetlerini azaltmak için işçi çıkaracağı ifade edilerek, “Bu fatura da enflasyon ve işsizlik olarak vatandaşa çıkacak” denildi.

HER BİR VATANDAŞA 3 BİN 342 TL FATURA ÇIKTI

İstanbul seçimlerinin gasp edilmesi vatandaşın da cebini boşalttı. Asgari ücretin döviz cinsinden karşılığı, 1 Nisan'da 368 dolar iken, 22 Mayıs itibariyle 331 dolara indi. Bu dönemde her bir asgari ücretli 37 dolar kaybetti. Türkiye'nin dış borcunun TL cinsinden karşılığı ise 272 milyar TL artışla 2 trilyon 714 milyar TL'ye çıktı. Böylece her bir vatandaşın sırtındaki borç yükü 3 bin 342 TL arttı.