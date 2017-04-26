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  1. 26 Nisan 2017 15:22

CHP AİHM konusunda kararını verdi

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandum sonucunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.

CHP AİHM konusunda kararını verdi
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti sözcüsü Selin Sayek Böke 16 Nisan'da yapılan halk oylamasıyla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını açıkladı.

CHP'NİN İTİRAZ SÜRECİ NASIL İŞLEMİŞTİ?

CHP, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği referandumunda, mühürsüz oy pusulası ve zarfların geçerli olduğuna yönelik kararına itiraz etmişti.

CHP'nin başvurusu YSK tarafından reddedilmişti. CHP ardından mühürsüz oyların geçerli sayılmasına ilişkin YSK kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'a başvuru yaptı.

Yüksek mahkeme, anamuhalefet partisinin itirazını dün karara bağladı. Danıştay 10. Dairesi, YSK'nın kararının idari işlem niteliğinde olmadığına hükmetti.

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