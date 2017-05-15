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  4. 15 Mayıs 2017 17:32

CHP Akar'ı istifaya davet etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği toplantıda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a sert sözlerle yüklenerek istifaya davet etti.

CHP Akar'ı istifaya davet etti
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği toplantıda Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a sert sözlerle yüklenerek istifaya davet etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Mustafa Kemal Atatürk’e, annesine, manevi kızına hakaret eden gazeteci nezle oluyor, onu ilk ziyarete giden Atatürk’ün koltuğunda oturan Genelkurmay Başkanı oluyor” dedi.

“UTAN HULUSİ AKAR UTAN”

“Bu beyefendiyi şehit evlerinde göremezsiniz” diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, şöyle devam etti:  

“Bu beyefendiyi ya düğünlerde görürsünüz ya seçim kampanyasında Kardak’ta selfie yaparken görürsünüz. Ya da Mustafa Kemal Atatürk’ün annesine kızına küfür eden bir kadın nezle olduğunda yanında görürsünüz. Utan Hulusi Akar utan! Yazıklar olsun sana! Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri değil, bu bunların askeri. Onbaşıyı çavuş yapma yetkisi yok, hala o koltukta oturmaya devam ediyor. Önce Evet kampanyasında gördük, şimdi de Akit gazetesinin yazarının yanında görüyoruz. Bu kabul edilemez. Genelkurmay Başkanı derhal istifa etmelidir. Oturduğu koltuk öyle basit bir koltuk değildir.”

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, dinci Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz’ı hastanede ziyaret ettiği ana dair fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

DHA

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