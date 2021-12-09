CHP asgari ücret beklentisini açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, asgari ücretin kesinlikle 5 bin TL'nin altına düşmemesi gerektiğini açıkladı.

Türk lirasındaki değer kaybının yüzde 57'yi aşması ve enflasyon rakamlarının artmasıyla asgari ücrete yapılacak zammın oranı Türkiye'de on milyonlarca yurttaşın gündemi oldu.

TÜİK'in yüzde 21.31 olarak açıkladığı enflasyon zam oranları için kriter olurken inandırıcı bulunmayan rakam tepki çekti. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) kasım ayı enflasyonu yüzde 9.91, yıllık enflasyonu ise yüzde 58.65 olarak açıklamıştı.

“ASGARİ ÜCRET KESİNLİKLE 5 BİN LİRANIN ALTINA DÜŞMEMELİ”

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM’de bugün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmelerde asgari ücrete gelecek zammın oranının önemine de vurgu yaptı.

Engin Özkoç'un açıklaması şöyle oldu:

Dolar almış başını gidiyor, vatandaşın geçinecek parası yok, Cumhurbaşkanı milletle dalga geçiyor. Cumhurbaşkanı hangi fırsattan bahsediyor? Mesela beşli çetenin aldığı ihalelerden milletimizin bir payı olacak mı?

Mesela esnafın faiz borcunu sıfırlayacak mısın? Milletin yastığının altında dolar var mı dolar? 1 trilyon lira şu an da milletin borcu var. Senin borcun var mı? Katar’da mı paralar, nerede? Senin borcun var mı gerçekten?

İnsanların borcu var, birbirlerinin yüzlerine bakamıyorlar. Sen hiç borçlandın mı? Asgari ücret, normal olarak kesinlikle 5 binin altına düşmemeli. Asgari ücret, getirdiği zamların, kaybettikleri rakamların tamamını telafi edecek bir asgari ücret olmalı.