CHP asgari ücret önerisini açıkladı

İlk toplantısını bugün gerçekeştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık Perşembe günü yapacak. Asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, ''Biz asgari ücretin bu ülkede en az 39 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bunu küçük işletmeleri koruyarak da yapabileceğimizi söylüyoruz'' dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Emre, Türkiye'de geçici yönetme şekli ile sorunların örtülmeye çalışıldığını belirterek, "Bu yüzden biz diyoruz ki çocuklarımız için gerçek bir seferberlik ilan etmeliyiz. İlkokuldan ortaokula, ortaokuldan liseye, yurtlara, mezun olduktan sonrasına kadar bütün çocuklarımız ile ilgili, 'her türlü şiddette sıfır tolerans' politikası uygulamamız lazım. Ailelere ve çocuklara güçlü bir şekilde psikolojik destek sağlanmalıdır. Organize suçla sahici mücadele edilmek durumundadır. Cumhur İttifakı mensuplarına sesleniyoruz; bu ittifak mensuplarının özellikle mafya siyaset, bürokrasi ilişkisini kesen ve gençlere örnek olacak bir düzene gelmesi gerekir. Ülkemizde genç işsizlikle mücadele etmemiz, eğitimde fırsat eşitliği için mücadele etmemiz lazım. Bugün ülkemizde fırsat eşitliği kalmamıştır; bugün Doğu'da, Orta Anadolu'daki bir çocuk, Ankara'da ve İstanbul'da varlıklı bir ailenin çocuğuyla yaşama aynı şartlarda gitmemektedir. Ülkemizdeki fırsat eşitliği, AKP eliyle ortadan kaldırılmış durumdadır" dedi.

'ÜLKEDEKİ SOSYAL SIKINTILARIN FARKINDAYIZ'

Bugün toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin değerlendirme yapan Emre, "Biz asgari ücretin bu ülkede en az 39 bin lira olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bunu küçük işletmeleri koruyarak da yapabileceğimizi söylüyoruz. Eğer işçi temsilcileri o toplantıya katılırsa, bir dahaki toplantılara, biz bu düşüncelerimizin nasıl gerçekleşebileceğini orada göndereceğimiz bir heyetle sunmaya hazırız. Şu anda asgari ücret komisyonu toplandı. Biz '39 bin olsun' diyoruz. Onun altına yokuz. Çünkü hani hep söyledik bu bile yetmez; ama en azından asgari düzeyde insanların hayatını devam ettirecek bir arayış, bir çalışmanın içerisinde bulunmamız lazım. Biz ülkedeki sosyal sıkıntıların farkındayız ve buralarda düzenleme yapılması için çaba içerisindeyiz" diye konuştu. 

