CHP, Azerbaycan tezkeresi için kararını açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin TBMM Başkanlığı'na sunulmasıyla ilgili, "CHP her zaman Azeri kardeşlerimizin yanında olacaktır. Dolayısıyla asker gönderilmesiyle ilgili tezkereye olumlu oy vereceğiz." dedi.



CHP Sözcüsü Öztrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ekonomi, hukuk ve demokraside reform seferberliği başlıyor" açıklamasını ''Bizim 5 yıldır ısrarla söylediğimiz 'Demokrasi, hukuk, üreten, paylaşan Türkiye' sözlerini dillerine dolayarak güveni sağlayamazlar'' sözleriyle değerlendirdi.

Öztrak, hükümete corona virüsle mücadele konusunda da eleştiriler yöneltti.

Faik Öztrak şu ifadeleri kullandı:

''Hala parça parça iş yapıyorlar. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımıza yasaklar yeniden başladı. Eğlence mekanları ve restoranlar saat 22.00’den sonra kapatılıyor. Peki, bu işletmelerin ciro kayıpları telafi ediliyor mu? Elbette hayır. Yük yine esnafın omzuna yıkılıyor.''

Öztrak, Meclis'e sevk edilen Azerbaycan tezkeresini de değerlendirdi.

CHP'nin her şart ve koşulda, Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurgulayan Öztrak, tezkereye ''Evet'' oyu vereceklerini açıkladı.

Mehmetçik Azerbaycan yolcusu! Tezkere Meclis'e sunuldu