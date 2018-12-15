CHP: ''Bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yalanladı''

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın yazılı soru önergesini yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2018- 2019 eğitim- öğretim döneminde kredi yurtlara 403 bin 276 öğrencinin başvurduğunu ancak 304 bin 444 öğrencinin yurtlara yerleştirilebildiğini belirtti. CHP'li Başarır, "Bakan yanıtında 100 bine yakın üniversite öğrencimizin açıkta kaldığını gözler önüne serdi. Gelen soru önergesi yanıtı, Sayın Erdoğan’ın yurt kapasitesi ile ilgili açıkladığı rakamları yalanlar nitelikte"dedi.

Bakan Kasapoğlu’nun vermiş olduğu yanıtı değerlendiren CHP’li Başarır şöyle dedi:

"AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci 100 günlük eylem planını açıklarken,'2002 yılında 186 bin yurt yatak kapasitesi ile aldık. Bunların da hemen hemen tamamı ranzaydı. Şimdi, bu yatak kapasitesini Bay Kemal 689 bine çıkartmış olduk. Bunların da yarıdan fazlası karyola tipi, ranza değil. Bunları da 2019 içinde belki de tamamını karyolaya çevireceğiz. Çünkü benim gencim buna layık...' dedi.

Erdoğan’ın açıklamasından kısa süre önce Gençlik ve Spor Bakanı, vermiş olduğum soru önergesinin yanıtı tarafıma ulaştı. Bakan yanıtında 100 bine yakın üniversite öğrencimizin açıkta kaldığını gözler önüne serdi. Gelen soru önergesi yanıtı, Sayın Erdoğan’ın yurt kapasitesi ile ilgili açıkladığı rakamları yalanlar nitelikte.

Hali hazırda TBMM Genel Kurulu’nda 2019 yılı bütçesini görüşüyoruz. 100 bin üniversite öğrencimizin öğrenim görmesi adına kalacak yer bulamaması, yapılan bu bütçenin ne kadar sağlıksız, plansız ve hedefsiz olduğunu gayet net ortaya koymaktadır.

Birileri Saray’ında bir eli yağda bir eli balda oturup keyif çatarken, gençlerimizin bu soğukta, karda kıyamette kalacak yer bulamamalarını içime sindiremiyorum. İnanın bana Saray’ın gece ampullerini söndürseniz, 100 bin öğrencimizin hiçbiri yurtsuz, açta açıkta kalmaz!”