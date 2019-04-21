CHP Bakan Süleyman Soylu'nun istifasını istedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Ankara’nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde yapılan saldırıyı Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya anlattı. Bölgede çok sayıda güvenlik görevlisi olmasına karşın saldırılara seyirci kaldıklarını belirten Kaya, saldıranların şehidin köyünden de Çubuktan da olmadıklarına dikkat çekti.

Kaya, şu değerlendirmeyi yaptı: “Güvenlik kılıklı insan çoktu. Hiçbiri bizi korumaya yönelik adım atmadı. Emniyet Genel Müdürü vardı. Ankara İl Emniyet Müdürü de vardı. Polis kıyafeti, jandarma kıyafeti olan çok insan vardı. Ancak bizi korumak üzere bir girişimleri olmadı.

Cenaze namazında dahi bizi taciz ettiler. Genel Başkanımıza vurmaya çalıştılar. ‘Bay Kemal’ buraya niye geldin şeklinde bağırıyorlardı. Bu işi yapanlar bu köyden, Çubuktan değil. Tamamen organize. Bunlar namaz kılmaya da gelmemişler. Şehidin cenaze namazında arkadan vurmaya çalıştılar.

Biz kendi korumalarımız, Bülent Kuşoğlu, Mansur Yavaş, Levent Gök, Murat Emir, genel başkanı korumaya çalıştık. Genel başkan araca bineceği sırada aracı tahrip ettiler. Plakaya kader her şeyi biliyorlarmış. Burada derhal İçişleri Bakanı istifa etmelidir. Milli Savunma Bakanı oradaydı. Kendi şehidinin cenaezinde bu saldırgan tutuma göz yumdular. Vali İstanbul’daymış. Şehit cenazesi varken İstanbul’da ne işi var anlamadık. Saldırı tamamen organize bir linç girişimi. Kimsenin bu ülkeyi kimsenin bölmeye gücü yetmeyecek. Kendi tedbirini alamayan bir jandarma ve emniyet var. Sokakta masum eylemlere gaz sıkanlar nerede?”

Saldırının işaretini Soylu vermişti: “CHP’lileri şehit cenazelerinde protokole almayın”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçimlerinden sonra yaptığı açıklamada valilere "CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokole almayın" talimatı verdiğini söylemiş, "Onların gideceği adres başka. Sandıkta beraberlerse cenazede de birlikte olsunlar" demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Çubuk’taki asker cenazesinde yapılan saldırı akıllara İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 24 Haziran seçimlerinden sonra sarf ettiği sözleri akla getirdi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ı tehdit ettiğine yönelik iddiayı “Eksiği yoktur, fazlası vardır” diyerek doğrulayan Soylu, sözlerinin devamında şöyle demişti:

Valilere müsteşarımız üzerinden böyle bir talimat verdim. “CHP il başkanlarını bundan böyle şehit cenazelerinde protokole kabul etmeyin” dedim. Bu kadar basit. Onların gideceği bir adres var, o adresi de onlara göstereceğiz. Onların gideceği adres şurasıdır: PKK terör örgütü mensuplarını cenazeleri var. Biz onları çok kısıtlı kaldırtıyoruz. O leşleri… Onlara bir kişilik kontenjan orada ayıracağız. Sandıkta beraberlerse cenazede de birlikte olsunlar.