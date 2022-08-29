CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin’den Instagram'da çelenk şov

CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına zorla fotoğrafını astıran, Suriye konferansında konuşma yapmamasına rağmen konuşma yapmış gibi fotoğraf çektiren, Şişli’de ailesiyle birlikte polisin üzerine araç sürerek tartışan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin bu kez de babasının cenazesinde gelen çelenkleri instagram hikayesine koyarak herkesi şaşırttı

CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına zorla fotoğrafını astıran, Suriye konferansında konuşma yapmamasına rağmen konuşma yapmış gibi fotoğraf çektiren, Şişli’de ailesiyle birlikte polisin üzerine araç sürerek tartışan CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin bu kez de babasının cenazesinde gelen çelenkleri instagram hikayesine koyarak herkesi şaşırttı “Görenleri şaşkına çevirdi” Cenazede bile siyaset yapan milletvekili, gelen çelenkleri ön plana çıkartınca, herkesin tepkisini topladı. Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP'den gelen çelenkleri ön plana çıkartıp, cenazeyi 2. plana itmesi, " yaklaşan seçimlerdeki adaylık kaygısı " olarak yorumlandı.