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  4. 13 Şubat 2020 16:54

CHP boykota uymayan Ümit Kocasakal'ı ihraç ediyor

CHP, CNN Türk'te bir programa katılan Ümit Kocasakal'ı ve Mehmet Sevigen'i kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. CHP, CNN Türk'ü boykot ediyor

CHP boykota uymayan Ümit Kocasakal'ı ihraç ediyor
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CHP üyesi Ümit Kocasakal ve Mehmet Sevigen CHP'den kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Ümit Kocasakal, CHP'nin boykot kararı aldığı CNN Türk'te dün bir programa katılmıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, CNN Türk’e boykot kararı aldıklarını açıklamıştı. Tuncay Özkan, boykot kararını, CNN Türk’ün, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını ayaklar altına aldığını, iktidarın menfaatleri doğrultusunda yayınlar gerçekleştirdiğini belirterek duyurmuştu.

Bu boykot kararını ilk delen CHP’li isim Ümit Kocasakal oldu. Kocasakal, CNN Türk’te Başak Şengül’ün sunduğu Akıl Çemberi adlı tartışma programına katıldı.

CHP’de genel başkan adaylığını açıklayan ancak yeterli imza bulamadığı için aday olamayan Kocasakal’ın, CNN Türk yayınına çıktığı ve genel merkezin boykotunu kırdığı için CHP’den ihracı isteniyor.

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