CHP bugün bir belediye daha kazanacak

İYİ Parti'den istifa eden Trabzon'un ilçesi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın CHP'ye katılacağı açıklandı.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Yomra Belediye Başkanı seçildikten sonra İYİ Parti'den istifa ederek Bağımsız olarak yoluna devam eden Mustafa Bıyık bugün Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup toplantısında rozet takacağı Mustafa Bıyık eski CHP Trabzon Milletvekili Erdi Çakır'a sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Mustafa Bıyık kimdir?

Trabzon ilçesi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık 1981 yılında dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı. 2019 ve 2024 yıllarında iki kez belediye başkanı seçildi. 2021 yılında silahlı saldırı olayı ile gündeme gelen Mustafa Bıyık suikaste uğramış ancak yara almamıştı.