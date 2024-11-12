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CHP bugün bir belediye daha kazandı

CHP bugün bir belediye daha kazandı
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İYİ Parti'den istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP'ye katıldı. Partinin grup toplantısında Bıyık'a rozetini CHP lideri Özgür Özel taktı.

İYİ Parti'den geçtiğimiz Nisan ayında istifa eden Trabzon Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, CHP Grup Toplantısı'na katıldı.

Bıyık'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takarken, "İYİ Parti'den istifa eden Mustafa Bıyık baba evine dönmüştür" ifadelerini kullandı. 

Bıyık'ın CHP'ye katılmasıyla birlikte CHP'nin Trabzon'daki belediye sayısı 3'e, Türkiye genelindeki belediye sayısı ise 413'e yükseldi.

Bıyık, İYİ Parti'den neden istifa ettiğini şu sözlerle anlatmıştı: 

"En önemli gerekçem şu; İYİ Parti’den hem 31 Mart 2019 hem de 2024 yerel seçimlerinde seçilen tek belediye başkanıyım ve belediye başkanları ile yapılan her toplantıda, partinin son 1 yıl içerisinde sürdürdüğü politikanın yanlış olduğunu Anadolu’da taşrada bu politikanın karşılığı olmadığını ve gün geçtikçe oy oranımızın azaldığını sert bir dille dile getirdim, eleştirilerde bulundum. Sonuçta da bu parti oy oranıyla başarısızlığa uğradı ve olağanüstü kurultay kararı alındı. Genel başkanımız yeniden aday olmayacağını belirtti. Ancak bu süreçte etkili olan arkadaşlarımızın hepsi bugün partide yeniden Genel İdare Kurulu Üyesi olarak seçilmiş ve devam kararı almışlardır. Bu arkadaşlarımız sorumluluğu genel başkanımıza yüklediler ve bu başarısızlığa hiçbir katkıları olmamış gibi bir yöntem belirlemiş olmaları, bizim bu partinin başarıya ulaşacağına dair inancımızı kaybetmemize neden olmuştur. İstifamın en önemli nedeni budur. Yeni seçilen Müsavat Dervişoğlu ile alakalı bir eleştirimiz ya da sorunumuz bulunmamaktadır. Bizim konumuz, ilkesel bir konudur, duruşumuz da ilkesel bir duruştur. Parti içindeki ilkesizliklere karşı çıkmak için istifa ediyorum. Siyasetten tamamen soyutlanmış bir şekilde Yomra’ya hizmet etmeye odaklanmış durumdayım. Göreve bağımsız olarak devam edeceğimi kamuoyuna duyuruyorum."

 

 

Mustafa Bıyık kimdir?

Trabzon ilçesi Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık 1981 yılında dünyaya geldi. Atatürk Üniversitesi'nde sosyoloji eğitimi aldı. 2019 ve 2024 yıllarında iki kez belediye başkanı seçildi. 2021 yılında silahlı saldırı olayı ile gündeme gelen Mustafa Bıyık suikaste uğramış ancak yara almamıştı.

Etiketler mustafa bıyık CHP
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