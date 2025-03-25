CHP Cumartesi günü Büyük İstanbul Mitingi'ne hazırlanıyor!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptığı açıklamada Cumartesi günü ya Maltepe ya da Yenikapı'da Büyük İstanbul Mitingi yapacaklarını duyurdu.

CHP 29 Mart Cumartesi günü büyük İstanbul Mitingi düzenleyecek. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de düzenlenecek olan miting öncesi yaptığı açıklamada arife günü miting düzenleyecekleri büyük İstanbul mitinginin yerinin henüz netlik kazanmadığını söyledi. Özgür Özel Saraçhane konuşmasında arife günü düzenlenecek olan mitingin Yenikapı yada Maltepe'de olacağını bildirdi.