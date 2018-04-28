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  4. 28 Nisan 2018 10:51

CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak ?

CHP Grtup Başkanvekili Engin Altay, katıldığı bir televizyon programında adayla ilgili açıklamalarda bulundu.

CHP Cumhurbaşkanı adayını ne zaman açıklayacak ?
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CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bir televizyon programında katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı adaylarını ne zaman açıklayacakları tarihle ilgili konuştu.

FOX TV'de Çalar Saat programında konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ‘Cumhurbaşkanı adayınızı ne zaman açıklayacaksınız?’ sorusuna ‘1 Mayıs ile 5 Mayıs arasında bir tarihte adayımızı açıklayacağız’ şeklinde cevap verdi.

Altay açıklamasının devamında "Siyasette imkansız diye bir şey yoktur. Her isim konuşulabilir. Siyasette görüşmem, konuşmam diyorsan siyaset yapma. Ancak çok büyük olasılıkla adayımız CHP üyesi olan bir kişi olacak. Şu anda ben de bilmiyorum. Şunu biliyorum, Türkiye'yi kucaklayıcı, kapsayıcı bir isim olacak. Adayı açıklamak için son güne kadar beklenileceğini tahmin etmiyorum. 1 ile 5 Mayıs arasında açıklanır diye düşünüyorum. Salı önemli bir gün, 1 Mayıs. Salı sallanabilir." ifadelerini kullandı.

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