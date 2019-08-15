CHP, doğa hakları ihlalleri için harekete geçti

CHPGenel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, doğa hakları ihlallerinin önlenmesi amacıyla hazırladığı ‘CHP Doğa Hakları İzleme Kurulu Çalışma Yönergesi’ni önümüzdeki günlerde MYK’ya sunacak.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre; Doğa Hakları İzleme Kurulu, her bölgede yaşanan doğa hakları ihlallerini takip ederek, ihlallerin önlenmesi noktasında danışmanlık ve yönlendirme işlevini yürütecek.

Yönergeye göre kurul üyeleri, doğa ve çevre hakları alanında birikim ve katkısı olacak kişilerden oluşturulacak.

Kurul üyeleri, milletvekilleri, doğa ve çevre hakları gönüllüsü, STK, çevre-ekoloji örgütü temsilcileri, her bölgeyi temsilen bir koordinatör ve her ilden CHP il başkanlıkları, akademisyen-uzman ve çevre gönüllüsü arasından seçilecek. İzleme Kurulu ayrıca kendi içinden yürütme kurulu seçecek.