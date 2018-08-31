CHP ekonomik kriz için çözümü buldu: ''Kemeri Saray sıksın''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, ekonomik krizin sorumluluğunun yurttaşa yüklenmemesi gerektiğini belirterek Erdoğdu, “Bu krizden çıkma için ‘kemer sıkma’ görevi Saray’dadır. Krizi kim çıkardıysa faturayı o ödeyecek” dedi. Erdoğdu’nun öne çıkan değerlendirmeleri özetle şöyle;

-Ekonomik krizin nedeni siyasidir. Milli paramız Amerikan Doları karşısında 1 Ocak 2018’den itibaren yüzde 40 değer kaybetti.

-Dış borç 466 milyar dolar, kısa vadeli borç 179 milyar dolar.

-Bir yıllık cari açık 57 milyar dolar, önümüzdeki 1 yıl içerisinde 236 milyar dolar finansman ihtiyacı var.

-Son 8 ayda milli paramızın düşmesi sonucu ülke 556 milyar TL zarar etti.

-Milli gelirin 850 milyar dolardan 530 milyar dolar seviyesine geriledi.

-Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin hisse değeri 93 milyar dolardan 60 milyar dolara indi.

-Ekonomide güven ortamı azaldı ve zorunlu ihtiyaçlar dışında ticaret durma noktasına geldi.