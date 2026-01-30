CHP, emekliler için AYM'ye başvurdu: ''Düzenlemenin iptalini istiyoruz''

  1. Anasayfa
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran düzenlemenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Günaydın, "16,5 milyon emeklimiz için, 'Sefalet ücreti' denilebilecek bir düzenlemeyi, CHP'nin tüm haklı itirazlarına rağmen TBMM'den geçirdiler. CHP tam 2 hafta boyunca hem Meclis'te nöbet tuttu hem de emekli örgütleri ve sendikalarla birlikte çalışarak bu konuyu kamuoyunun bir numaralı gündemi haline getirdi. Emekli yurttaşlarımızın bilgisine, vicdanına sundu. Bunlara rağmen bu yasayı TBMM'den geçirmekte tereddüt etmediler. Dün Resmi Gazete'de yayınlanan bu düzenlemeyi, Plan ve Bütçe Komisyonu üyemiz ve Karabük Milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay, bu sabah itibarıyla Anayasa Mahkemesi'ne teslim etmiş durumdadır. Biz bu yasanın iptalini ve yürürlüğün durdurulmasını istiyoruz. Böylece idareye, bu sefalet ücretinden vazgeçip tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyini belirlemesi konusunda yeni bir fırsat vermeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı. Günaydın ayrıca, intibak düzenlemesi ile seyyanen zam yapılması gerektiğini söyledi.

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının yargılandığı Aziz İhsan Aktaş davasına ilişkin de konuşan Günaydın, "İstanbul Silivri'de görülüyor bu dava. Aziz İhsan Aktaş 4 Haziran 2015'te tahliye edilmiş, etkin pişmanlıktan yararlanmış. Sonra canlı yayınlara çıkartılmış. 'Suç örgütü lideri' diye hakkında iddianame yazılan, canlı yayınlara çıkartılıyor. Özel muamelelerle, yanında korumalarla beraber Silivri'de duruşma salonuna giriyor, çıkıyor ve bu adam kendisini canlı yayında ifade ediyor. 'Ben yalnızca CHP'li belediyelerle çalışmadım' diyor. '99 AKP'li belediye, 27 MHP'li belediye, 21 kayyım belediyesi, 132 kamu kuruluşu ile de birlikte iş yaptım' diyor. Şimdi herkesin vicdanına sesleniyorum; bu Aziz İhsan Aktaş, CHP'li belediyelerle çalıştığı zaman suç örgütü lideri, dolayısıyla ihaleye fesat karıştırıyor ama 99 AKP'li belediye, 27 MHP'li belediye ile çalışırken ya da diyelim ki Yargıtay'la, Meclis'le, Türk Hava Yolları'yla, üniversitelerle çalışırken pirüpak bir vatandaş öyle mi? Buna mı inanacağız? Araçsallaştırdığınız yargı üzerinden ortaya çıkan bu manzaralara hiç kimsenin inanmayacağı çok açıktır" diye konuştu. 

DHA

