CHP ezan tartışmalarına son noktayı koydu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP'nin, Atatürk'e, Cumhuriyet'e söz söylenmesine karşı olduğu gibi ezanın Arapça okunmasına da karşı olmadığını ve olmayacağını bildirdi. Kaya, Türkçe ezan söylemleriyle parti yönetimi tarafından disipline sevk edilen CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın açıklamaları konusunda, "Toplumun vicdanını yaralamış bir açıklama nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş bu arkadaşımız şunu bilecek; Bu ülkenin değerleri var. İnanç değeri, bayrak değeri, cumhuriyet değerleri, Atatürk değeri var." değerlendirmesini yaptı.

Kaya, tüm illerden gelen CHP Spor Kurulu üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Ziyaret sonrası kurul üyeleri parti genel merkezinde aylık olağan toplantısını gerçekleştirdi.

Kurulun başkanlığını da yürüten Yıldırım Kaya, basın toplantısı düzenleyerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında geçen hafta oynanan derbi sırasında tribünde fenalaşarak hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener anısına ve 10 Kasım nedeniyle bu sabah Anıtkabir'i ziyaret ettiklerini belirten Kaya, "Kurduğu Cumhuriyeti yaşatacağımıza, yaptığı devrimleri koruyup geliştireceğimize, gösterdiği hedefe ulaşmak için mücadelemizin devam edeceğine söz verdik." dedi.

Atatürk'ün unutulmasına asla izin vermeyeceklerini, yarın da Anıtkabir'de olacaklarını söyleyen Kaya, "Biz özgürlük ateşini 1919'da yaktık. Bu özgürlük ateşi, bu ülke durduğu müddetçe sönmeyecek. Atatürk devrimleri asla ölmeyecek. Biz onun gösterdiği aydınlık yoldan yürüyoruz. Özgürlükçü demokrasi mücadelemiz devam diyor. Daha yürüyecek çok yolumuz var." diye konuştu.

Partideki Türkçe ezan tartışması

Yıldırım Kaya, daha sonra basın mensuplarının, sorularını yanıtladı.

Türkçe ezan konusundaki sözlerinin ardından disiplin kuruluna sevk edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz'ın, bugün yaptığı "Defolup gideceksiniz, istifa etmiyorum kardeşim, ne yapıyorsan yap. Sıkıyorsa, hadi bakalım at beni buradan, rezil ol, kepaze ol" şeklindeki açıklamaları ve kullandığı üslubun sorulması üzerine Kaya, şunları söyledi:

"Toplumun vicdanını yaralamış bir açıklama nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilmiş bu arkadaşımız şunu bilecek; Bu ülkenin değerleri var. İnanç değeri, bayrak değeri, cumhuriyet değerleri, Atatürk değeri var. Nasıl ki Atatürk'e, cumhuriyete söz söylenmesine karşıysak, dinimizin, ibadetimizin bir simgesi olan ezanın Arapça okunmasına da CHP karşı olmadı, olmayacak. CHP'yi bu alanlarda tartıştırmak isteyen zihniyetler birilerini kullanabilir, birileri bunun maşası olabilir ama Türk halkının şunu bilmesi lazım; CHP, ezanın Türkçe okutulmasına değil, Arapça okutulmasına tam kadro oy kullanarak karar vermiş bir partidir. Asla böyle bir tartışma yoktur. Böyle bir tartışmayı toplumun gündemine getirmek sade CHP'ye haksızlık değil, bir bütün olarak ezana haksızlıktır. Ezana ve CHP'ye haksızlık eden bu insanları saygıya ve haksızlıktan vazgeçmeye davet ediyorum."

Yılmaz'ın üslubunu tartışmaya bile değer bulmadığını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Bugün ezanın Türkçe okutulması diye bir tartışmayı CHP Milletvekili sıfatıyla yapmaya kalkmak, aslında üslubunun en berbat noktası burasıdır. Bu en tehlikeli duruştur, bu tehlikeli duruşun arkasında kimler varsa önümüzdeki günlerde açığa çıkacaktır. Bu durduk yere söylenmiş bir söz değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, hangi çabayı gösterirlerse göstersinler CHP, 31 Mart'ta haramilerin saltanatını yıkarak, yerelde iktidara gelecektir. Bunu hiç kimsenin engellemeye gücü yetmeyecektir."

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