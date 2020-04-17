CHP ''Fahrettin Altun skandalını'' Meclis'e taşıdı !

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, başlatılan soruşturma hakkında da Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

Süreci anımsatan Özel, Oktay'a “Kanuna açıkça aykırı bu işleme ilişkin idari bir soruşturma başlatılmış mıdır” sorusunu yöneltti.

Özel, Boğaziçi’ndeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinin alınmasına ilişkin bir yasa taslağının olup olmadığını da sordu. Özel, Kültür Bakanı Ersoy'a Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün söz konusu araziyi daha önce kiralayıp kiralamadığını, kiraladıysa ne kadar bedelle kiraladığı sorularını yöneltti. Özel, salgın nedeniyle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihaleyi neden ertelenmediğini ve kiralamadan önce arazide işlem yapılıp yapılmadığını da sordu.

‘HEDEF Mİ GÖSTERİYOR?’

Adalet Bakanı Gül'e terör örgütlerine hedef gösterme suçu iddiasıyla bugüne kadar hüküm giyen kaç kişi olduğunu soran Özel, “Kanuna aykırı işlem yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince de tespit edilen bir Cumhurbaşkanı bürokratı hakkında haber yapılması ‘terör örgütlerine hedef gösterme’ suçu kapsamına girmekte midir” sorusunu yöneltti.