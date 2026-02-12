  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a hapis cezası

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a hapis cezası

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a hapis cezası
Güncelleme:

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşımı nedeniyle yargılandığı davada 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın’ın, eski İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik paylaşımı nedeniyle ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ ve ‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef gösterme’ suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

‘BEN SADECE SİYASET YAPTIĞIM İÇİN BURADAYIM’

Cem Aydın savunmasında, "Bu davada yargılanan Cem Aydın’ın şahsı değil, CHP Gençlik Örgütleri başta olmak üzere Türk gençliğidir. Bugün burada rutin bir siyasi faaliyetin bu salonda yargılandığı bir tabloyla karşı karşıyayız. Ne ile yargılanıyorum? Genel Başkanımızın konuşmasını paylaşmakla. Nasıl ki Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları kendi Genel Başkanlarının konuşmalarını paylaşıyorsa, nasıl ki Ülkü Ocakları Genel Başkanı, Genel Başkanlarının sözlerini yaygınlaştırıyorsa, biz de CHP Gençlik Kolları olarak kendi Genel Başkanımız Özgür Özel’in Meclis kürsüsünde ve meydanlarda milletimize hitaben yaptığı konuşmaları paylaşıyoruz. O gün de bir adım geri atmadan paylaştık. Bugün de her sözünü savunmaya ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Bir siyasi partinin gençlik kollarının, kendi partisinin politikalarını kurumsal hesaplarından duyurmasından daha doğal ne olabilir? Genel Başkanımızın sözleri bizim parti politikamızdır ve bunu yaymak suç değil, siyasi görevimizdir. Rutin bir siyasi parti faaliyetini 'suç' olarak nitelendirmek, milletin demokrasiye olan inancını zedeler. Cem Aydın’ın şahsen ceza alıp almaması mesele değildir; mesele demokrasinin ve siyaset yapma özgürlüğünün alacağı yaradır. Siyaset yapmanın suç olduğuna inanmıyorum. Ben sadece siyaset yaptığım ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı olduğum için buradayım. Bu dava, ne yazık ki ülkemizdeki siyasi iklimin bir sonucudur. Benim üzerimden tüm gençliğe; 'Hangi çerçevede konuşabilirsiniz, hatta hangi partide siyaset yapabilirsiniz' sınırlarını çizen bir uyarı verilmek istenmektedir. Oysa ifade özgürlüğü anayasal hakkımızdır. İfade özgür olursa zihin de özgür olur. Zihin özgürleşirse toplum dürüstleşir. Tarih bize göstermiştir ki; ifade özgürlüğünün yok edildiği toplumlar ve devletler içten içe çürür" dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mahkeme heyeti, Cem Aydın hakkında ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verdi. Ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. ‘Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçundan ise beraatine karar verildi. 

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar!
Ekranların ünlü çiftinden kötü haber... Tam evleniyorlar derken ayrıldılar!
45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu
45 yaşında vefat eden ünlü oyuncunun son paylaşımı yürek burktu
İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti
İstanbul'da güpegündüz kuyumcu soygunu girişimi kanlı bitti
Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi
Adalet Bakanlığı devir teslim töreninde koltuk krizi
İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi
İstanbul'da sabahtan akşama kadar sürecek elektrik kesintisi
Buzu çözülen Çıldır Gölü'nde korku dolu anlar!
Buzu çözülen Çıldır Gölü'nde korku dolu anlar!
Bakanların yemin töreninde yumruklar havada uçuştu!
Bakanların yemin töreninde yumruklar havada uçuştu!
Milyonlarca araç sahibine kötü haber: Yüzde 12,5 zam geldi
Milyonlarca araç sahibine kötü haber: Yüzde 12,5 zam geldi
Etiketler CHP cem aydın gençlik kolları hapis cezası akın gürlek
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dört yıl önce evlilik vaadiyle dolandırılan gence ikinci şok: ''Ben şimdi 14 Şubat’ta ne yapacağım'' Dört yıl önce evlilik vaadiyle dolandırılan gence ikinci şok: ''Ben şimdi 14 Şubat’ta ne yapacağım'' Ünlü şarkıcı Aydilge ameliyat oldu: ''Bugün kurtuluş günüm'' Ünlü şarkıcı Aydilge ameliyat oldu: ''Bugün kurtuluş günüm'' Nevşehir'de pes dedirten görüntü: Araç trafikten men edildi Nevşehir'de pes dedirten görüntü: Araç trafikten men edildi Sadece bir ampul değiştirecekti... 22 yaşındaki gencin acı sonu Sadece bir ampul değiştirecekti... 22 yaşındaki gencin acı sonu Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahmini belli oldu Merkez Bankası'nın 2026 yılı enflasyon tahmini belli oldu Yollar buz pistine döndü, frenler tutmadı: Onlarca araç birbirine girdi Yollar buz pistine döndü, frenler tutmadı: Onlarca araç birbirine girdi Milyonlarca araç sahibine kötü haber: Yüzde 12,5 zam geldi Milyonlarca araç sahibine kötü haber: Yüzde 12,5 zam geldi 25 metre derinlikteki sarnıçta define avı kabusa dönüştü 25 metre derinlikteki sarnıçta define avı kabusa dönüştü Otomobil devinden yangın alarmı: Yüz binlerce araç geri çağrıldı Otomobil devinden yangın alarmı: Yüz binlerce araç geri çağrıldı Şanlıurfa'da kanlı tuzak: Kaputu açık aracın yanına gitti, öldürüldü! Şanlıurfa'da kanlı tuzak: Kaputu açık aracın yanına gitti, öldürüldü!
Özel'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Attığı imzayla kendini yalanladı, bizi doğruladı'' Özel'den Erdoğan'ı kızdıracak sözler: ''Attığı imzayla kendini yalanladı, bizi doğruladı'' Tüm yurtta sağanak yağış alarmı: 11 il için sarı kod uyarısı yapıldı Tüm yurtta sağanak yağış alarmı: 11 il için sarı kod uyarısı yapıldı Emlak ilanlarında yeni dönem başlıyor: 15 Şubat itibariyle zorunlu olacak Emlak ilanlarında yeni dönem başlıyor: 15 Şubat itibariyle zorunlu olacak Türkiye'nin en çok neyden şikayetçi olduğu belli oldu Türkiye'nin en çok neyden şikayetçi olduğu belli oldu Öğrenci servisi ile otomobil çarptıştı: Çok sayıda yaralı var Öğrenci servisi ile otomobil çarptıştı: Çok sayıda yaralı var İstanbul'da binlerce haneyi etkileyecek dev elektrik kesintisi İstanbul'da binlerce haneyi etkileyecek dev elektrik kesintisi İstanbul'da tarihe geçecek soygun: 30 milyon dolarla kayıplara karıştılar İstanbul'da tarihe geçecek soygun: 30 milyon dolarla kayıplara karıştılar Melih Gökçek'in yapay zekalı ''kavga'' paylaşımı olay oldu Melih Gökçek'in yapay zekalı ''kavga'' paylaşımı olay oldu Temu Türkiye'ye geri döndü! Çin'den alışverişler yeniden başladı Temu Türkiye'ye geri döndü! Çin'den alışverişler yeniden başladı Erzurum'da ezberleri bozan keşif! Doğu Anadolu'nun en büyüğü... Erzurum'da ezberleri bozan keşif! Doğu Anadolu'nun en büyüğü...