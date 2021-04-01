CHP Gençlik Kolları'ndan AK Parti'nin 1 Nisan videosuna cevap
CHP İstanbul Gençlik Kolları,, AK Parti'nin 1 Nisan videosunu yeniden düzenleyerek, , “Videonuzda ufak bir düzenleme yaptık, iyi seyirler." notuyla paylaştı.
CHP Gençlik Kolları, AKP’nin 1 Nisan Şaka Günü dolayısıyla CHP’ye gönderme ile hazırladığı videoya yanıt videosu paylaştı.
AK Parti'nin videosunda CHP’nin heykel ve çeşme açılışı gibi icraatlere imza attığı, AKP’nin ise büyük projeleri gerçekleştirdiği izlenimi verildi.
CHP İstanbul Gençlik Kolları tarafından hazırlanan yanıt videosunda ise AKP’nin talan odaklı icraatlerine mercek tutuldu, Kürşat Ayvatoğlu vakasına dikkat çekildi.
CHP İstanbul Gençlik Kolları, yanıt videosunun paylaşımına, “Videonuzda ufak bir düzenleme yaptık, iyi seyirler” notunu düştü.
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