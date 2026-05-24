CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutan partililere polis müdahalesi!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez binasında nöbet tutan CHP'lilere polis müdahalesi başladı.

Mutlak butlan kararı sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun tekrar CHP Genel Başkanı olmasıyla birlikte bazı CHP'liler kararı tanımadıklarını söyleyerek CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutmaya başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne sunulan dilekçede, partinin yasal temsil yetkisinin artık Kılıçdaroğlu ve yönetimine ait olduğu vurgulandı. Buna rağmen binanın mevcut yönetim tarafından boşaltılmadığı ifade edildi.

Ankara Valiliği, genel merkezin tahliyesi için Ankara Emniyet Müdürlüğüne talimat verildiğini açıkladı.

CHP Genel Merkezi'nden ayrılmayan partililere emniyet güçlerinin müdahalesi başladı.

