CHP Grup Toplantısı'nda dikkat çeken ayrıntı

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu aynı gece gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.



Maltepe Açık Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu, corona virüsü önlemleri kapsamında ev iznine gönderildi.

CHP GRUP TOPLANTISI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN AYRINTI

Bugünkü CHP grup toplantısı öncesi Enis Berberoğlu'nun sırası boş bırakıldı, sıraya Anayasa, gözlük, kalem ve kol düğmesi konuldu.

Berberoğlu, 18 aylık cezasının 31 Temmuz'a kadar olan kısmını evinde, sonrasını ise cezaevinde geçirecek.

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