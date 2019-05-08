CHP heyeti DSP’yi ziyaret etti

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Oğuz Kaan Salıcı DSP Genel Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Hasan Erçelebi tarafından karşılandı.

Taraflar arasında gerçekleşen görüşmede iptal edilen seçimlerde 30 bin oy alan Muhammer Aydın’ın adaylıktan çekilmesi ya da DSP’nin Ekrem İmamoğlu’na destek olup olmayacağı konuları masaya yatırılacak.

Görüşme sonrası taraflardan açıklama yapılması bekleniyor.,

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, dün CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova’ya konuşmuştu. Aksakal, “CHP ve DSP arasında bu kez bir temas olur mu?” sorusuna,

”CHP temsilcilerinden bu konuda bir girişim olduğunu biliyorum. Muhtemelen yarın DSP Genel Başkan Yardımcılarıyla CHP temsilcileri görüşecek. Taleplerini ve düşüncelerini başkanlık kurulunda ve partide değerlendireceğiz. Biz herhangi bir partinin destekçisi değiliz bir siyasi partiyiz. Oluşacak konjonktüre göre partimizin alacağı karar göre bir tutum sergileriz” cevabını vermişti.

