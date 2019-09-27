CHP iflas komisyonu kuruyor

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’dan oluşan komisyon, başta Antalya, Aydın, Muğla, İstanbul ve İzmir olmak üzere; turizm bölgelerinde sektör temsilcileri, işletmecilerle bir araya gelerek, iflastan kaynaklanan zararın boyutu ile gelecek yıllara yönelik olumsuz etkilerini belirlemeye çalışacak.

Ayrıca komisyon iflas krizinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için sektörün talep ve görüşlerini alacak, çözüm önerileri geliştirecek.