CHP il başkanı görevden alındı

MYK toplantısında CHP Mardin İl Başkanı Av. Ahmet Duyan’ın Barış Pınarı Harekatında partisinin tutumunu eleştirmesi masaya yatırıldı.

Düzgün Haber‘in edindiği bilgiye göre İl Başkanı Duyan, MYK toplanmadan önce yazılı basın açıklaması yaparak istifa ettiğini açıkladı.

Ancak Duyan’ın açıklamasında CHP’nin tezkere konusundaki tavrını eleştirmesi MYK’nın tepkisine neden oldu.

Tezkere eleştirisi üzerine istifa dilekçesi Genel Merkeze ulaşmadan MYK, Mardin İl Başkanı Ahmet Duyan ve İl Yönetim Kurulunun görevden alınmasına karar verdi.