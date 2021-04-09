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CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı koronavirüse yenik düştü

CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Gülhan'ın vefat haberi üzerine Canan Kaftancıoğlu sosyal medyadan başsağlığı mesajı yayınladı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kemal Gülhan'ın vefatı üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Her konuştuğumuzda ama her konuştuğumuzda 'oğullarıma bırakmak istediğim tek şey onurlu bir geçmiş' diyordun. Fazlasıyla bıraktın" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Canan Kaftancıoğlu Kemal Gülhan koronavirüs ölüm vefat
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