CHP, İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı binasını yeni il başkanı ve yönetim seçilene kadar kapatma kararı aldı. Yeni il binasının adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

CHP tarafından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı'na kayyım olarak atanan Gürsel Tekin'in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik'in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay'a bildirdi" ifadelerine yer verildi.

CHP’nin yeni İstanbul İl Başkanlığı adresi olarak, mevcut CHP Bahçelievler İlçe Başkanlığı binası belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığı binasını yeni il başkanı ve yönetim seçilene kadar kapatma kararı aldı. Yeni il binasının adresi Bahçelievler İlçe Başkanlığı oldu.

ÖZGÜR ÖZEL ÇALIŞMA OFİSİ OLARAK KULLANACAK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’da bulunan mevcut il başkanlığı binamız Genel Başkanımızın İstanbul çalışma ofisi olarak tayin edilmiş olup, İstanbul il başkanlığımızın adres değişikliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına ve İstanbul Valiliğine bildirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

