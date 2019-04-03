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  4. 03 Nisan 2019 12:10

CHP İstanbul'da 13 ilçede daha itiraz etti

CHP, 13 ilçede ilçe seçim kurullarının verdiği oy sayım kararlarının kaldırılması için İl Seçim Kurulu’na başvurdu.

CHP İstanbul'da 13 ilçede daha itiraz etti
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Türkiye yerel seçimler sonrasında özellikle İstanbul'daki itirazlara kilitlenmişken bir hamle de CHP'den geldi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, CHP’nin başvurusu üzerine, ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılan yeniden sayım işlemlerinin durdurulmasına karar verilmişti.

Gece yarısı Yüksek Seçim Kurulu’nun olağanüstü toplanmasının ardından konuşan YSK Başkanı Sadi Güven “Bu ilk defa alınan bir karar değil. İlçe seçim kurulları bu kararı verip, tekrar sayıma başlandığında sonuna kadar gidileceği kararı verildi. Sayım işlemi başlatılan ilçelerde sonuna kadar gidilmesine karar verdik” ifadelerini kullanmıştı.

“HAKSIZ VE HUKUKA AYKIRI”

CHP Disiplin Kurulu Başkanı Doğuşcan Aydın Aygün, İstanbul’da 12 ilçede geçersiz oyların yeniden sayılmasına ilişkin alınan karar ile Çatalca’daki tüm oyların yeniden sayılmasına ilişkin alınan karara il seçim kuruluna başvurarak itiraz etti.

Dilekçede, 138 sayılı genelgenin 58. maddesi uyarınca öncelikle itiraz eden kişinin itiraza yetkili kişi olup olmadığının kontrolünün yapılması istenerek, “İlgili ilçe seçim kurulunun kararındaki AKP itirazı incelendiğinde, ‘Geçersiz oylar geçerli, geçerli oylar ise geçersiz sayılmıştır. İtiraz ediyoruz' şeklindeki itirazın bir gerekçe olmadığı ve delil ile desteklenmediği, hangi oy pusulasına hangi gerekçeyle geçerli ya da geçersizliği yönünden itiraz edildiğinin belli olmamasına rağmen AKP temsilcisi tarafından yapılan itirazın kabul edilmesi haksız ve hukuka aykırıdır” denildi.

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